"Роскосмос" отправит на МКС "Герасима" для отстыковки старого модуля

В феврале "Роскосмос" планирует отправить к Международной космической станции (МКС) корабль "Герасим", миссия которого заключается в том, чтобы отсоединить от станции старый модуль "Пирс".

После отстыковки модуль затопят в Тихом океане.

Корабль, названный в честь героя повести И.С. Тургенева "Муму", будет запущен 15 февраля, стыковка с МКС намечена на 17 февраля.

Запуск модуля "Пирс" состоялся в 2021 году. Он использовался для выхода в открытый космос. Вместо "Пирса" установят модуль "Наука", запуск которого намечен на 15 июля.