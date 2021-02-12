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Яблоки активизируют производство новых клеток мозга

Наука » Полезно знать

Учёные провели исследование на грызунах и пришли к выводу, что яблоки полезны для мозга, сообщает Stem Cell Reports.

Яблоки активизируют производство новых клеток мозга

Дело в том, что содержащиеся в этих фруктах природные соединения — фитонутриенты — стимулируют производство новых клеток мозга. Это помогает улучшить память.

Ранее австралийские светила совместно с немецкими учёными пришли к выводу, что высокие концентрации некоторых фитонутриентов стимулируют нейрогенез.

Стволовые клетки мозга взрослых мышей, выращенные в лаборатории, генерировали больше нейронов, если в клеточные культуры добавляли кверцетин или дигидроксибензойную кислоту.

По словам специалистов, другие натуральные соединения фруктов при их введении в высоких концентрациях положительно влияют на мозг. На данный момент благотворное влияние "яблочных" соединений подтверждено только на животных.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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