Международная группа палеонтологов изучила структуру слухового аппарата одного из самых первых млекопитающих — вилеволодона, жившего 160 млн лет назад, и выяснили, как у современных животных появились уши, сообщает издание Nature.
У самых первых млекопитающих на Земле ушные косточки были присоединены к нижней челюсти, поэтому животные использовали их для пережёвывания пищи. У ехидны и утконоса до сих пор сохранились такие особенности.
"В ушах большинства современных млекопитающих присутствуют три слуховые косточки — стремечко, наковальня и молоточек. Эти органы расширяют диапазон слышимых звуковых частот, особенно в высокой части. У самых первых млекопитающих эти косточки крепились к нижней челюсти и играли еще одну роль — участвовали в процессе жевания", — сообщили авторы исследования.
Изучение слухового аппарата вилеволодона позволило выяснить, как происходит переход от двойной функции слуховых косточек к единой.
"Строение уха этого зверька в целом напоминало строение слухового аппарата современных утконоса и ехидны. До сих пор считалось, что у этих австралийских видов уникальное по строению ухо, но теперь мы понимаем, что это архаичный вариант слухового аппарата", — пояснили специалисты.
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