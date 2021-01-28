Палеонтологи выяснили, как у млекопитающих появились уши

Международная группа палеонтологов изучила структуру слухового аппарата одного из самых первых млекопитающих — вилеволодона, жившего 160 млн лет назад, и выяснили, как у современных животных появились уши, сообщает издание Nature.

У самых первых млекопитающих на Земле ушные косточки были присоединены к нижней челюсти, поэтому животные использовали их для пережёвывания пищи. У ехидны и утконоса до сих пор сохранились такие особенности.

"В ушах большинства современных млекопитающих присутствуют три слуховые косточки — стремечко, наковальня и молоточек. Эти органы расширяют диапазон слышимых звуковых частот, особенно в высокой части. У самых первых млекопитающих эти косточки крепились к нижней челюсти и играли еще одну роль — участвовали в процессе жевания", — сообщили авторы исследования.

Изучение слухового аппарата вилеволодона позволило выяснить, как происходит переход от двойной функции слуховых косточек к единой.