В Британии обнаружили останки богатого поместья эпохи Тюдоров, сообщает портал The Construction Index.
"Речь идёт об одном из самых великолепно сохранившихся тюдоровских садов из найденных в Англии", — сообщили археологи компании Wessex Archeology, проводившие работы в строительной зоне HS2 в Колсхилле (Уорикшир).
Следы поместья сначала обнаружили на снимках, сделанных с воздуха, а полевые исследования подтвердили предположения.
Поместье и сад были построены в начале XVII века. Всё это принадлежало сэру Роберту Дигби.
"Роберт Дигби взял в жёны аристократку Леттис Фитцджеральд из Ирландии. Она была богатой наследницей, благодаря состоянию которой Дигби не только поправил своё материальное положение, но и улучшил социальный статус. Всё указывает на то, что Дигби построил это роскошное поместье за деньги Фитцджеральд", — утверждают учёные.
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