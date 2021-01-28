В Англии раскопали богатое поместье эпохи Тюдоров

В Британии обнаружили останки богатого поместья эпохи Тюдоров, сообщает портал The Construction Index.

"Речь идёт об одном из самых великолепно сохранившихся тюдоровских садов из найденных в Англии", — сообщили археологи компании Wessex Archeology, проводившие работы в строительной зоне HS2 в Колсхилле (Уорикшир).

Следы поместья сначала обнаружили на снимках, сделанных с воздуха, а полевые исследования подтвердили предположения.

Поместье и сад были построены в начале XVII века. Всё это принадлежало сэру Роберту Дигби.