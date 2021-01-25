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Что делать, если пропал смартфон? Советы эксперта

Наука » Технологии » Связь

Потеря смартфона — распространённая проблема в современном мире. Больше всего пользователи опасаются за то, что хранящаяся внутри устройства информация может попасть к третьим лицам.

Что делать, если пропал смартфон? Советы эксперта

О том, что делать в случае потеря телефона, в эфире "Радио 1" рассказал ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

В первую очередь специалист советует избавиться от забывчивости.

"Можно, например, завести какой-нибудь специальный карман или чек-лист перед выходом", — посоветовал специалист.

Во-вторых важно понимать, что нужно делать, если телефон уже потерялся.

"Google, Apple, Samsung и другие производители дают собственные сервисы для того, чтобы найти своё устройство в случае потери. Samsung сейчас внедрил такую же систему, как Apple, чтобы находить потерянные или украденные телефоны. Сейчас вышло обновление, чтобы одни устройства Samsung могли искать другие устройства Samsung. В Google тоже есть помощник. Вы будете искать в телефон по вашей учетной записи", — сказал собеседник "Радио 1".

Но такой способ не всегда помогает, потому что преступники могут отключить эти программы. Поэтому необходимо устанавливать сложные пароли.

"Хороший совет — установить пароль на сим-карту. Если у вас украли устройство, то хотя бы к сим-карте воры не смогут получить доступ, к приложениям "Сбербанк-онлайн", ко всем сервисам, которые привязаны к вашей симке, и не смогут использовать её. Помимо этого, можно включить на телефоне шифрование и защитить его сложным графическим ключом, чтобы не так-то просто было его потом использовать. И, конечно, лучше использовать не скан по фотографии вашего лица. Если есть сложная система Face ID, то можно использовать её. Но отпечаток пальца или сложный графический пароль — это уже хорошо, особенно в дополнение к паролю на сим-карту", — уверен Илья Корнейчук.

Чтобы сделать так, чтобы злоумышленники не могли воспользоваться смартфоном, в настройках телефона можно вывести: "Показать e-mail" или "Показать телефон для связи". Тогда тот, кто найдёт телефон, не сможет им воспользоваться и ему будет проще вернуть его владельцу.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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