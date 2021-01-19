В Японии смогли замедлить процесс старения мышей

Японским учёным из Института медицинских наук Токийского университета в ходе эксперимента на мышах удалось замедлить процесс старения.

Специалисты остановили механизмы старения мышей за счёт уничтожения определенных клеток, вызывающих возрастные нарушения.

Эксперимент проводился под руководством знаменитого профессора Макото Наканиси. Учёные обнаружили специальный фермент глутаминаз-1 (GLS1), обладающий способностью запускать механизм старения клеток. Такой же фермент есть и у человека.

После введения ингибиторов к ферменту состояние многих мышей заметно улучшилось. Кроме того, у них нормализовался уровень сахара в крови.

Также они стали более "спортивными". Если ранее мыши могли провисеть на перекладине всего 30 секунд, то после "омоложения" они могли висеть на ней до 100 секунд. То есть их организм заметно помолодел.