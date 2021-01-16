Руководство мессенджера WhatsApp прислушалось к многочисленной критике пользователей, которые высказывались против введения новых правил пользования приложением.
Напомним, WhatsApp планировал с февраля начать делиться личными данными пользователей с компанией Facebook.
"Мы получили массу отзывов от пользователей, оставшихся недовольными нашим недавним обновлением", — сказано в сообщении.
"Мы намерены всегда обеспечивать безопасность вашего общения посредством сквозного шифрования, благодаря которому доступ к вашей личной переписке не будут иметь ни WhatsApp, ни Facebook", — уверяют в WhatsApp.
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