Мозг парализует тело во время сна - исследование

В мозге мышей обнаружены специальные нейроны, связанные с развитием заболеваний и расстройствами сна. Учёные считают, что их исследование поможет открыть новые методы лечения повышенной сонливости и других расстройств, утверждают японские учёные из Университета Цукубы.

Специалистам удалось обнаружить нейроны, которые ответственны за движения тела во время быстрой фазы сна. В норме человек в этой фазе двигает только глазными веками, а всё тело его становится парализованным.

У людей с расстройством поведения в фазе сна с быстрыми движениями глаз работа нейронов нарушена. Из-за этого они просыпаются, кричат и могут даже драться.

"Эти нейроны соединены с теми, которые контролируют произвольные движения, но не с теми, которые отвечают за движения глазных мышц или внутренних органов. Более того, они тормозящие, то есть подавляют движения мышц", — пояснили специалисты.

В результате эксперимента эксперимента специалисты пришли к выводу, что обнаруженные нейроны могут стать "мишенью" для лекарств, которые используют для лечения нарколепсии, катаплексии и РПБДГ.