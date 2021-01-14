Зоологи развеяли миф о камуфляжном назначении чёрно-белых полосок зебры

Учёные уже много лет ведут споры о предназначении специфической окраски в виде контрастных вертикальных полосок на шкуре некоторых животных.

Одни считают, что она помогает им маскироваться, другие же считает, что такая окраска защищает животных от кровососущих насекомых, так как они теряют способность ориентироваться. Кроме того, чёрно-белые полоски создают оптическую иллюзию, из-за чего насекомые не могут рассчитать реальное расстояние до животного.

Британские учёные из Эссекского университета провели эксперимент, к участию в котором они привлекли несколько тысяч человек. Добровольцам нужно было сыграть в простую онлайн-игру, в ходе которой им предстояло максимально быстро заметить и выделить на экране устройства жука, который менял свой окрас, двигаясь по различным фонам.

Анализ 1,5 млн попыток игроков "поймать" показал, что добровольцам было сложнее находить объект, когда он становился однотонного серого цвета. Это говорит о том, что полоски зебр навряд ли дезориентируют в пространстве или помогают маскироваться, обычный однотонный камуфляж лучше справляется с этой задачей.

﻿﻿﻿