Недостаток сна лишает людей способности радоваться жизни

Недосып может спровоцировать огромное количество проблем. Речь идёт не только о раздражительности, но и таких последствиях, как отсутствие способности радоваться жизни. К такому выводу пришли канадские психологи из Университета Британской Колумбии, сообщает "Популярная Механика".

Даже незначительные, но часто повторяющиеся недосыпания могут иметь серьёзные последствия. Специалисты провели эксперимент с участием двух тысяч человек.

"Когда люди занимаются приятными вещами, то, как правило, чувствуют себя более счастливыми. Но если имеет место недостаток сна, то даже самые приятные занятия сопровождаются меньшим количеством положительных эмоций", — отметила психолог Нэнси Син.

Если же нормализовать продолжительность сна, то способность ощущать позитивные эмоции вернётся. Кроме того, сон нормальной продолжительности защищает от стресса, поэтому экономить на нём нельзя.