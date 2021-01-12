Жители итальянского острова Джильо не болеют COVID-19

Жители острова Джильо, расположенного возле побережья Тосканы, не заражаются коронавирусной инфекцией, несмотря на большое количество туристов и несоблюдение социальной дистанции. Учёные планируют исследовать этот феномен.

Исследование уже ранее проводилось. В апреле-мае специалисты проверили 634 жителя острова и 89 приезжих.

Учёные выделили две причины феномена: чистый воздух и возможное наличие у всех жителей острова крепкого иммунитета, который способен противостоять инфекционным заболеваниям.

Но это пока только предположения.

На данный момент объяснить, почему жители Джильо не болеют COVID-19, невозможно. Специалисты планируют продолжить исследования, чтобы подтвердить верность первых выводов или опровергнуть их.