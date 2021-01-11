Миллиард подарков: как в "Одноклассниках" встретили Новый год

Социальная сеть "Одноклассники" подвела итоги активности пользователей в период новогодних праздников.

За три дня с 30 декабря по 1 января было отправлено более 1 млрд поздравлений с помощью виртуальных подарков, просмотрено более 2,4 млрд раз персональных новогодних мультфильмов от нейросети, а аудитория сервиса "Моменты" в период праздничные дни превысила 7,5 млн пользователей.

Больше всего виртуальных подарков отправили пользователи из Москвы. Второе место занял Екатеринбург, а третье Новосибирск.

Самым популярным подарком в ОК в 2020 году стало изображение быка — символа 2021 года по китайскому календарю. Его подарили 49 млн раз. Также пользователи активно отправляли подарки с изображением Деда Мороза и часами.

Многие пользователи поздравляли друг друга с помощью открыток и стикеров. За период с 30 декабря по 1 января было отправлено 359 млн открыток и стикеров.

Кроме того, многие пользователи создавали для своих друзей новогодние видео с персональным мультфильмом от нейросети.

В период новогодних праздников такими роликами поделились 7,7 млн человек.