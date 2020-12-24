Обезьяны бонобо возвращаются к прерванному разговору

Учёные из Невшательского университета провели исследование, в результате которого выяснилось, что обезьяны бонобо способны возвращаться к прерванному чем-либо общению, так как они осознают важность социального взаимодействия с другими особями.

Общение бонобо представляют собой груминг — процесс, когда обезьяны чистят друг другу шерсть.

Таким образом животные напоминают о себе другим приматам, сглаживают конфликтные ситуации и пытаются добиться расположения более высокопоставленных сородичей.

Специалисты провели эксперимент: обезьян отвлекали от груминга, в результате чего они прекращали процесс, а спустя несколько минут снова начинали чистить шерсть тому же собеседнику.

Также животные подавали специальные сигналы, напоминая друг другу, что они делали, а также выражая готовность продолжить.

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