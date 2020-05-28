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Источник Правда.Ру

Биологи обнаружили у шимпанзе зачатки речи

Наука

Исследователи из Сэнт-Эндрюсского института изучили несколько видеозаписей двух популяций шимпанзе, обитающих в естественной среде, и двух — в зоопарках.

Звуки, издаваемые обезьяной, похожи на самый древний язык на Земле 

В процесс изучения видео диалогов шимпанзе ученые выяснили, что средняя частота характерных "причмокиваний" губами составляет у них 4,15 раза в секунду. А люди шевелят губами 4-5 раз в секунду.

Иными словами, специалисты считают, что такие ритмические движения губ шимпанзе могли способствовать развитию речи в человека в древности.

Ранее зоологи выяснили, что звуки, издаваемые обезьяной, похожи на самый древний язык на Земле.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что хотя приматов так и не удалось научить, как следует пользоваться человеческой речью, шимпанзе продолжают удивлять ученых. У обезьян была обнаружена способность к метасознанию, то есть осознанию своих собственных мыслей и знаний.

речь ученые шимпанзе исследование

В Японии обнаружили статую знаменитого полководца XVI века

Наука

Японские археологи обнаружили уникальную деревянную статую легендарного военачальника Тоётоми Хидэёси, которая сохранилась в храме Омияджинджа в Осаке.

Тоётоми Хидэёси

Тоётоми Хидэёси был военачальником и политическим деятелем, который в XVI веке объединил раздробленные "государства" Японии. Статуя имела статус религиозной святыни, что говорит о том, что Хидэёси был культовой личностью.

Статуя полководца изготовлена из дерева. Это самый большой объект, изображающий Хидэёси, который который когда-либо находили.

Находка относится к периоду Эдо (1603 — 1867 годы) и является очень ценной для изучения культуры Японии. Статуя была обнаружена в храме за дверью. В течение многих лет дверь была заколочена и не привлекала внимание служителей храма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Японии обнаружили древнейший камень с иероглифами.

осака япония статуя полководец археологические находки

Геофизики записали редкие звуки нарвалов

Наука

Нарвалов считают морскими единорогами. Это связно не только с внешним сходством, но и с неким ореолом таинственности, который окружает этих животных.

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Работу концептуальных клеток показали на девятой симфонии Бетховена

Наука

Математики смогли продемонстрировать работу концептуальных клеток (отдельных нейронов, отвечающих каждый за "своё" абстрактное понятие), на девятой симфонии Бетховена. Они аргументировали, что в головном мозге человека есть отдельные нейроны, отвечающие за конкретные понятия, например имя человека.

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В Башкирии задержали организаторов игорного бизнеса

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудники Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан расследуют уголовное дело по статье об незаконной организации и провидении азартных игр.

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Россия и Япония готовы к диалогу

Мир » Азия » Дальний Восток

Политический диалог между Россией и Японией будет продолжен. Этот вопрос обсудили сегодня главы МИД двух стран.

В телефонных переговорах участвовали Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги.

япония россия сергей лавров тосимицу мотэги политиеский диалог
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