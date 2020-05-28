Биологи обнаружили у шимпанзе зачатки речи

Исследователи из Сэнт-Эндрюсского института изучили несколько видеозаписей двух популяций шимпанзе, обитающих в естественной среде, и двух — в зоопарках.

Звуки, издаваемые обезьяной, похожи на самый древний язык на Земле

В процесс изучения видео диалогов шимпанзе ученые выяснили, что средняя частота характерных "причмокиваний" губами составляет у них 4,15 раза в секунду. А люди шевелят губами 4-5 раз в секунду.

Иными словами, специалисты считают, что такие ритмические движения губ шимпанзе могли способствовать развитию речи в человека в древности.

Ранее зоологи выяснили, что звуки, издаваемые обезьяной, похожи на самый древний язык на Земле.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что хотя приматов так и не удалось научить, как следует пользоваться человеческой речью, шимпанзе продолжают удивлять ученых. У обезьян была обнаружена способность к метасознанию, то есть осознанию своих собственных мыслей и знаний.