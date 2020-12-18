Необычная находка в Антарктиде может спасти планету от наводнения

Обнаруженный под слоем антарктического льда тектонический рельеф оказывает мощное влияние на процесс таяния самого большого ледяного шельфа Антарктиды. Климатологи уверены, что данная находка спасёт Землю от глобального наводнения, которое может вызвать таяние ледников, сообщает "Популярная Механика".

Дело в том, что подо льдом скрыта скала, которая влияет на потоки воды вокруг шельфового ледника Росса. Она играет роль своеобразного геологического барьера и защищает гигантский ледник Росса от тёплых вод и стремительного таяния.