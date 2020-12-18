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Необычная находка в Антарктиде может спасти планету от наводнения

Наука

Обнаруженный под слоем антарктического льда тектонический рельеф оказывает мощное влияние на процесс таяния самого большого ледяного шельфа Антарктиды. Климатологи уверены, что данная находка спасёт Землю от глобального наводнения, которое может вызвать таяние ледников, сообщает "Популярная Механика".

Необычная находка в Антарктиде может спасти планету от наводнения

Дело в том, что подо льдом скрыта скала, которая влияет на потоки воды вокруг шельфового ледника Росса. Она играет роль своеобразного геологического барьера и защищает гигантский ледник Росса от тёплых вод и стремительного таяния.

"Этот барьер замедляет таяние грунтового льда и тормозит отток воды в океан. Геологические особенности делают морское дно востока Антарктики заметно более глубоким, чем на западе, и это определяет характер процесса таяния ледника. Если бы не этот фактор, то Антарктида таяла бы гораздо быстрее, угрожая всему миру наводнением", — сообщила морской геолог из из Колумбийского университета США Кирсти Тинто.

 

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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