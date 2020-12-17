Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Российский космонавт поделился видео своего выхода в открытый космос
США и Украина голосуют против антинацистской резолюции
Плакаты и кричалки - прошлый век. В Белоруссии протестуют с колготками
Минобороны опровергло заявления Пашиняна об окружении миротворцев
Две девочки-подростка из Пензы осквернили Вечный огонь
"Зенит" ушёл в отрыв в чемпионате РПЛ
Самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково
Мужчина застрелил в больнице смертельно больную супругу
В московской больнице родственникам передали чужую бабушку

Китайский лунный зонд вернулся на Землю с лунными образцами

Наука » Экология » Космос

Лунный зонд "Чанъэ-5" успешно вернулся на Землю. Теперь Китай — третья страна, после СССР и США, у которой есть собственные лунные образцы. И первая, кто сделал это за последние 44 года.

Китайский лунный зонд вернулся на Землю с лунными образцами

Об этом сообщают китайские государственные СМИ.

"Возвратная капсула с зондом приземлилась вчера рано утром в районе Сизиванг, или Дорбод, китайской Внутренней Монголии", — сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

@ChinaEUMission

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил команду, участвующую в лунном проекте, охарактеризовав миссию "Чанъэ-5 " как "полный успех".”

Напомним, ракета-носитель с космическим аппаратом "Чанъэ-5" была запущена с космодрома Вэньчан на южном китайском острове Хайнань 24 ноября.

В начале декабря космический аппарат высадил на Луну аппарат, который осуществил сбор образцов лунных пород и грунта.

План состоял в том, чтобы собрать 2 кг образцов перед вылетом с поверхности Луны, но пока неясно, сколько материала зонд успешно доставил обратно на Землю.

 Читайте также:

Китайский луноход обнаружил на обратной стороне Луны редкие породы мантии

Китай планирует построить базу на Луне

Гелий-3: зачем Китай собирается добывать его на Луне?

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Нэнси Пелоси рискует лишиться должности спикера Демпартии США
Китайский лунный зонд вернулся на Землю с лунными образцами
Российский космонавт поделился видео своего выхода в открытый космос
США и Украина голосуют против антинацистской резолюции
Плакаты и кричалки - прошлый век. В Белоруссии протестуют с колготками
Минобороны опровергло заявления Пашиняна об окружении миротворцев
Владимир Брутер: Запад всегда предпочитает душить медленно
Странная оппозиция в Белоруссии: почему её лидер рулит из-за рубежа
О женской уязвимости. Можно ли избавиться от комплекса "дурнушки"
Две девочки-подростка из Пензы осквернили Вечный огонь
Популярное
Российский шоу-бизнес
Цискаридзе рассказал, из-за чего дочь Гафта покончила с собой

Экс-премьер Большого театра рассказал о проблемах в семье народного артиста РСФСР.

Цискаридзе рассказал, из-за чего дочь Гафта покончила с собой
Вдова Кобзона рассказала, что не выдерживала конкуренцию с Гурченко
Российский шоу-бизнес
Вдова Кобзона рассказала, что не выдерживала конкуренцию с Гурченко
Российский шоу-бизнес
Ксения Собчак обидела Татьяну Брухунову
Интересные Новости
Кенгуру могут общаться с людьми
Игорь Буккер Неандертальцы хоронили своих мертвецов Игорь Буккер Любовь Степушова Конфликт Лаврова в БиГ - следствие усиления России на Балканах Любовь Степушова Василий Амирджанов Суверенная демократия позволит говорить только о погоде Василий Амирджанов
Комментарии
Сказано — сделано? Белоруссия сделала первый шаг к разрыву с Литвой
Сказано — сделано? Белоруссия сделала первый шаг к разрыву с Литвой
Две девочки-подростка из Пензы осквернили Вечный огонь
Сказано — сделано? Белоруссия сделала первый шаг к разрыву с Литвой
Две девочки-подростка из Пензы осквернили Вечный огонь
Казахстан и Узбекистан идут по опасной тропе военного сотрудничества с Турцией
Сергей Савостьянов: Москва превращается в железобетонный мешок
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
Суверенная демократия позволит говорить только о погоде
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Суверенная демократия позволит говорить только о погоде
Суверенная демократия позволит говорить только о погоде
Суверенная демократия позволит говорить только о погоде
Байден выиграл выборы, американцы проиграли страну
Сергей Савостьянов: Москва превращается в железобетонный мешок
Закредитованные россияне ждут кредитную амнистию от власти
Зюганов хочет видеть в рядах КПРФ больше людей
Зюганов хочет видеть в рядах КПРФ больше людей
Зюганов про Навального: это новый Ельцин, только трезвый
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников