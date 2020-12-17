Китайский лунный зонд вернулся на Землю с лунными образцами

Лунный зонд "Чанъэ-5" успешно вернулся на Землю. Теперь Китай — третья страна, после СССР и США, у которой есть собственные лунные образцы. И первая, кто сделал это за последние 44 года.
Об этом сообщают китайские государственные СМИ.
"Возвратная капсула с зондом приземлилась вчера рано утром в районе Сизиванг, или Дорбод, китайской Внутренней Монголии", — сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.
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Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил команду, участвующую в лунном проекте, охарактеризовав миссию "Чанъэ-5 " как "полный успех".”
Напомним, ракета-носитель с космическим аппаратом "Чанъэ-5" была запущена с космодрома Вэньчан на южном китайском острове Хайнань 24 ноября.
В начале декабря космический аппарат высадил на Луну аппарат, который осуществил сбор образцов лунных пород и грунта.
План состоял в том, чтобы собрать 2 кг образцов перед вылетом с поверхности Луны, но пока неясно, сколько материала зонд успешно доставил обратно на Землю.
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