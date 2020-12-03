Посадочный модуль китайского зонда "Чанъэ-5" успешно отделился от орбитального модуля и направился к поверхности Луны. Его задача в том, чтобы собрать и доставить на Землю лунный грунт для проведения исследований.
Это один из этапов программы, цель которой — создание города на Луне.
Китай уже давно занимается исследованием Луны. У них разработаны специальные лунные программы, сообщил в интервью "Правде. Ру" ведущий научный сотрудник, кандидат политических наук, заместитель руководителя Центра экономических и социальных исследований Китая Павел Каменнов.
"Китайцы получили снимок с обратной стороны Луны. Они осуществили прилунение своего космического аппарата. Последний их корабль "Чанъэ-5". Дело в том, что китайцы постоянно ищут альтернативные источники энергии. Они полагают, что углеводородное сырье на Земле в обозримой перспективе по разным оценкам от 30 до 50 лет, подойдет к концу. Китай столкнется с дефицитом энергии, а темпы развития у страны самые высокие в мире: на уровне 6-6,5%. Правда, в этом году, возможно, из-за коронавируса будет небольшое снижение.
Они капитально занимаются программой поиска новых источников энергии. В качестве одного из направлений — добыча гелия-3, который как раз является перспективным источником энергии и экологически чистым сырьём. Этот гелий-3 только на Луне, на Земле его нет. Поэтому они в перспективе планируют создание станций или налаживание его добычи с доставкой на Землю. Вот такие планы у них есть", — пояснил собеседник "Правды. Ру".
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