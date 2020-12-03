Гелий-3: зачем Китай собирается добывать его на Луне?

Посадочный модуль китайского зонда "Чанъэ-5" успешно отделился от орбитального модуля и направился к поверхности Луны. Его задача в том, чтобы собрать и доставить на Землю лунный грунт для проведения исследований.

Это один из этапов программы, цель которой — создание города на Луне.

Китай уже давно занимается исследованием Луны. У них разработаны специальные лунные программы, сообщил в интервью "Правде. Ру" ведущий научный сотрудник, кандидат политических наук, заместитель руководителя Центра экономических и социальных исследований Китая Павел Каменнов.