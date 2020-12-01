Китай планирует построить базу на Луне

Посадочный модуль китайского зонда "Чанъэ-5" успешно отделился от орбитального модуля и направился к поверхности Луны. Его задача в том, что собрать и доставить на Землю лунный грунт для проведения исследований, сообщает РИА Новости.

Это один из этапов программы, цель которой — создание города на Луне.

Уже почти 50 лет не проводились пилотируемые полёты на Луну. А сейчас специалисты из разных стран — США, Китая и России проявляют интерес к изучению естественного спутника Земли. В перспективе там хотят создать обитаемые "города".

Причём все космические державы планируют начать освоение Луны с областей, расположенных в районе Южного полюса.

Это связано с тем, что именно здесь находятся холодные ловушки — кратеры, в которых сохраняется водяной лёд. Колонистам очень нужен этот ресурс. К тому же на Южном полюсе постоянный день, что удобно для того, чтобы заряжать батареи от солнечных панелей.

В перспективе на Луне планирует вести добычу полезных ископаемых. Пока только не ясно, как будет регламентироваться добыча ресурсов на Луне и других планетах. Иными словами, человечеству предстоит решить не только научно-технические проблемы, связанные с освоением других планет, но и правовые вопросы данного вида деятельности.