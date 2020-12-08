Сотрудники МЧС рассказали, как не оказаться в больнице 1 января

Из-за пандемии коронавируса врачи сейчас вынуждены работать в условиях повышенной нагрузки, поэтому дополнительная перегрузка, которая каждый год наблюдается в канун новогодних праздников, может быть опасной.

О том, как безопасно встретить Новый год и не оказаться в больнице 1 января, в интервью изданию "Слово и Дело" рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.

Для этого нужно соблюдать несколько правил. В первую очередь не стоит злоупотреблять алкогольными напитками. Также не нужно переедать и использовать несертифицированную пиротехнику.

Не стоит забывать о том, что в условиях пандемии нельзя посещать места массового скопления людей.

"2020 год выдался довольно сложным, поэтому что-то подсказывает, что россияне захотят проводить его с размахом. Понятно, что это будет сопровождаться обильными алкогольными возлияниями, как принято у нас в стране. Само-собой, что алкоголь усиливает все возможные риски и создает ситуацию повышенной опасности", — сказал Литовка.

Также он отметил, что несмотря на тёплую зиму, люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, могут легко переохлаждаться.

Особенно нужно быть осторожными при использовании пиротехники. Фейерверки можно запускать только со строгим соблюдением правил безопасности. Следует покупать только сертифицированную пиротехнику.