Алтайские инженеры разработали беспилотный трактор

В основу работы подруливающего устройства положены системы GPS-навигации и ГЛОНАСС. Тестирования проводились летом на тракторе МТЗ-1221.

Авторы разработки — учёные и студенты Алтайского государственного технического университета.

Система подключена к рулевой колонке трактора и приводит его в движение по заданной траектории. Механизатор сидит в кабине, ему нужно только переключать коробку передач и контролировать местоположение трактора.

В результате проведённых тестов выяснилось, что таким образом водитель тратит меньше времени на управление автотехникой.

Сейчас разработчики ищут инвесторов, чтобы в перспективе запустить серийное производство устройства.

"Получается, что улучшается качество использования трактора, сельхозмашин и, соответственно, может быть сокращено время проведения полевых работ", — пояснил Владимир Поддубный, доктор технических наук, заведующий кафедрой "Теоретическая механика и механика машин" АлтГТУ.