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У берегов Пуэрто-Рико обнаружен новый вид планктона

Наука

Учёные из Национального управления по исследованию океанов и атмосферы случайно обнаружили у берегов Пуэрто-Рико новый вид микроорганизмов.

У берегов Пуэрто-Рико обнаружен новый вид планктона

Им оказался гребневик. Планктон получил название Duobrachium sparksae, сообщает CNN.

Биологи сообщили, что он обитает на глубине более 4 километров.

"Первый раз мы спустили к нему зонд. Именно он позволил нам снять камерой высокого разрешения абсолютно новый вид планктона. Таким образом мы смогли разглядеть его детально", — заявили уч ные.

На сегодняшний день учёным известно около 150 видов гребневиков. Внешне они очень похожи на медуз, хотя на самом деле между ними нет ничего общего.

Это плотоядные существа, они питаются членистоногими и многими видами личиной.

Изначально учёным не удавалось внимательно их разглядеть, поэтому они пока не владеют всей информацией об этом виде.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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