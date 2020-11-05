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Тёмная сторона гаджетов: производство iPhone разрушает экологию

В последние годы компания Apple старается уделять больше внимания развитию зелёных технологий производства, а также заботе об окружающей среде.

Но согласно отчёту аналитиков Morgan Stanley, данный подход работает далеко не везде. Так, в городах Китая, где находятся производства iPhone, заметно ухудшилось качество воздуха. О том, как производство смартфонов, влияет на окружающую среду, в интервью "Правде.Ру" рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Викторович Муртазин.

"Компания Apple не просто так разместила производство в Китае. Дело в том, что в Китае не так строго, как в других странах, соблюдаются экологические нормы.

Фактически после производства смартфонов остаётся выжженная земля в буквальном смысле этого слова.

Забота Apple об экологии — фейк

Все эти разговоры о заботе об окружающей среде — лицемерие со стороны топ-менеджмента. Каждый iPhone, который производится в Китае (а это 100% iPhone, так как они нигде больше не производятся), наносит непоправимый ущерб локальной экологии, потому что используются дешёвые материалы и химикаты, а это влияет на здоровье людей.

При этом все независимые отчёты, которые это показывают, игнорируются. Компания придумала свою систему отчётов, которая призвана показать, что они борются за снижение выделения вредных токсичных веществ, они проектируют аппараты так, чтобы этих веществ становилось меньше, якобы, именно это приводит к повышению их стоимости. На самом деле это не так.

Китай выбран потому, что там дешёвое производство, в процессе которого используются технологии, которые не разрешили бы использовать в других странах мира. Кроме того, там часто жертвуют здоровьем сотрудников, которые на этом производстве работают. Когда iPhone был на коне, количество самоубийств на производстве резко выросло.

Apple заявляет, что ради экологии не стали класть зарядные устройства к смартфонам. На самом деле это приводит к ещё большему воздействию на экологию с точки зрения того, что увеличивается производство зарядных устройств, которого можно было бы избежать.

Apple создаёт большую нагрузку для того, чтобы покупали больше. Когда-то компания приняла решение производить биоразлагаемые провода. Это значит, что провод разлагается во внешней среде. Но, как правило, у человека он рвётся через 1,5-2 года. Если человек пользуется обычным проводом другого производителя пожизненно, то здесь надо покупать эти провода постоянно, что также увеличивает нагрузку на экологию", — пояснил собеседник "Правды.Ру".

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