Производство iPhone 12 ухудшает экологию китайских городов

В последние годы компания Apple старается уделять больше внимания развитию зелёных технологий производства, а также заботе об окружающей среде.

Но согласно отчёту аналитиков Morgan Stanley, данный подход работает далеко не везде.

Например, в городах Китая, где находятся производства iPhone, заметно ухудшилось качество воздуха. Так, в Чжэнчжоу, известном как "город iPhone" по данным на 26 октября, резко выросла загрязнённость воздуха. Стоит отметить, что это произошло на месяц позже регулярного осеннего всплеска загрязнения, что совпало с перенесённым на месяц производством серии iPhone 12.

Аналогичная ситуация наблюдается в городах Шэньчжэнь и Чэнду, в которых производят компоненты iPhone.

Из-за повышенного спроса на iPhone компания Apple намерена увеличить производство iPhone 12 на два миллиона единиц. В будущем это также может негативно отразиться на экологии китайских городов.