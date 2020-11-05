Плавники рыб могут ощупывать пространство, как человеческие пальцы

Биологи из Чикагского университета решили выяснить, могут ли рыбы ощущать и различать различные предметы на ощупь. В результате проведённого исследования учёные узнали много интересного о рыбьих плавниках.

Оказалось, что плавники помогают рыбам не только ориентироваться в пространстве, но и чувствовать текстуру предмета.

Осязательная функция плавников связана с тем, что раньше у рыб были ноги, и они могли ходить по суше. В процессе эволюции потребность в конечностях исчезла, но остались плавники, которые помогают выживать им под водой.

Кроме того, учёные отмечают, что структура плавника очень напоминает структуру подушечек пальцев у обезьян.

В процессе проведения экспериментов учёные ампутировали плавники и положили их в специализированный раствор, который способствовал сохранению функций конечностей. Затем к ним стали прикладывать пластиковые кольца, на которых были бугорки разных размеров. Текстура некоторых из них напоминала песок, а некоторых — гальку. Плавники по-разному реагировали на эти поверхности.