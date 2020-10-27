Доказана эффективность физических упражнений в борьбе с раком

Физические упражнения могут помочь справиться с прогрессирующим раком, утверждают шведские учёные из Каролинского института, сообщает eLife. Дело в том, что спортивные занятия способствуют повышению активности цитотоксических иммунных клеток против злокачественных клеток.

Специалисты провели эксперимент на грызунах со злокачественными образованиями. Одни мыши регулярно занимались в колесе, а другие нет. Приём у мышей из первой группы замедлилось развитие заболевания, а выживаемость повысилась.

С помощью инъекций антител, рассчитанных на цитотоксические Т-лимфоциты, удалось нейтрализовать положительный эффект занятий, что говорит об опосредующей роли этих клеток. Пересадка Т-клеток от мышей, которые активно занимались спортом к их сородичам, которые не делали никаких физических упражнений, повысила выживаемость последних.

У животных из первой группы взяли образцы крови, Т-клеток и тканей и измерили в них уровни метаболитов, которые вырабатываются в мышцах и в плазме во время физической нагрузки.

Оказалось, что такие соединения, как лактат, меняют метаболизм Т-клеток и усиливают их активность.

Также специалисты взяли образцы крови у восьми здоровых мужчин после 30-минутной езды на велосипеде. Анализ показал, что после физической нагрузки у людей выделяются те же метаболиты, что и у мышей.