У летучих мышей выявили склонность к каннибализму

Американские зоологи выявили у летучих мышей, относящихся к виду Trachops cirrhosus, несколько пищевых особенностей.

Ранее учёным не было ничего известно об этом.

В процессе нового исследования зоологи подвергли исследованию помёт этих животных. В результате им удалось выяснить, что в рацион летучих мышей Trachops cirrhosus входят не только лягушки и небольшие птицы. Оказывается, в ряде случаев, они едят своих сородичей.

Иными словами, учёные доказали, что представители этого вида летучих мышей склонны к каннибализму. Кроме того, они выяснили, что у летучих мышей широко распространена эхолокация и для неподвижных объектов.

Несмотря на то, этот навык непросто использовать, они смогли им овладеть.

Ранее учёные доказали, что летучие мыши являются переносчиками различных опасных болезней, таких как бешенство, вирус Эболы, коронавирусная инфекция. Однако сами животные ими не болеют, к тому же у них высокая продолжительность жизни.