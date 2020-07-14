Исследование: летучие мыши не болеют вирусами, которые переносят

Ученые доказали, что летучие мыши являются переносчиками различных опасных болезней, таких как бешенство, вирус Эболы, коронавирусная инфекция. Однако сами животные ими не болеют, к тому же у них высокая продолжительность жизни.

Как это объяснить?

Биологи из Университета Рочестера выяснили, что данная способность летучих мышей связана с особым устройством их организма.

Важными факторами, влияющими на старение, являются воспалительные процессы. Именно они приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и болезни Альцгеймера. Если человек заразился, у него возникает иммунный ответ.

У летучих мышей данный механизм действует иначе — у них снижается репликация вируса, и ослабляется иммунный ответ.

Биологи считают, что данная особенность сформировалась благодаря возможности летать. Также стоит принять во внимание тот факт, что летучие мыши живут большими колониями, поэтому их организм все время подвергается воздействию вирусов, но ни один из них не развивается.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что летучие мыши живут с коронавирусами уже миллионы лет.