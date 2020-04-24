Летучие мыши живут с коронавирусами уже миллионы лет

Ученые утверждают, что коронавирусы поражают летучих мышей в течение многих миллионов лет.

Специалисты провели исследование, в процессе которого они протестировали 1013 особей летучих мышей.

Что удалось выяснить?

В результате специалисты выяснили, что вирус SARS-CoV-2, который стал причиной пандемии, является близким родичем коронавирусов, которые встречаются у подковоносых летучих мышей. Они обитают в Китае ив африканских странах.

В крови летучих мышей очень часто встречаются опасные вирусы, и они уже не раз были источников различных болезней.

Каждый вид, род или семейство летучих мышей являются носителями различных видов вирусов. Кроме того, разные виды редко заражаются друг от друга, даже если живут вместе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что летучие мыши способны понизить голос ради бананов.