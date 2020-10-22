Палеонтологи: тираннозавры появлялись на свет совсем крошечными

В 1983 году на территории Канады палеонтологи обнаружили коготь, а в 2018 — челюсть детёныша тираннозавра. Возраст находок — 75 млн лет.

Недавно учёные изучили найденные окаменелые останки. Длительность проведения анализа связана с тем, что найденная челюсть была заточена в камень и имела крошечные размеры.

Палеонтологи выяснили, что зародыши тираннозавров могут быть очень маленькими. Учёные воспользовались ускорителем частиц, чтобы получить изображения окаменелой челюсти, не извлекая её из каменного массива.

Исследование показало, что взрослая особь тираннозавра была в 10 раз крупнее своего детёныша. Найденная челюсть принадлежала особи в 70 сантиметров, а коготь — экземпляру длиной чуть более метра.

Учёные считают, что полученные данные позволят узнать не только о габаритах эмбрионов или взрослых самцов, но и о размерах откладываемых ими яиц.

Ранее "Правда. Ру" писала, что в США обнаружили скелет динозавра с одним когтем на лапах.