Глобальное потепление губит австралийский Большой Барьерный риф

Большой Барьерный риф Австралии потерял более половины своих кораллов с 1995 года из-за увеличения температуры воды, вызванного изменением климата.

Ученые обнаружили, что в равной мере пострадали все виды кораллов в самой большой в мире рифовой системе.

Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B, проводилось специалистами по изучению коралловых рифов из Квинсленда, которые оценивали здоровье и размер коралловых колоний по всему рифу с 1995 по 2017 год.

Они обнаружили, что популяция сократилась более чем на 50% во всех размерах и видах кораллов, но особенно в ветвистых и столообразных - крупных, структурных видах, которые обычно обеспечивают среду обитания для рыб и других морских жителей.

"Нельзя терять времени - мы должны как можно скорее резко сократить выбросы парниковых газов", - заявили исследователи.

Энди Дитцель, один из участников исследования говорит, что кораллы ещё могут восстановиться, если нормальные условия вернутся, но это может занять десятилетия.

"В живой популяции кораллов есть миллионы маленьких детенышей кораллов, а также много больших", - сказал он.

Каковы перспективы рифа?

В прошлом году официальное агентство австралийского правительства по рифу подтвердило, что глобальное потепление остается самой большой угрозой для долгосрочного выживания рифа.

Протянувшийся на 2300 км риф был объявлен объектом Всемирного наследия в 1981 году за его "огромное научное и внутреннее значение".

"Мы привыкли думать, что Большой Барьерный риф защищен своими огромными размерами, но наши результаты показывают, что даже самая большая и относительно хорошо защищенная рифовая система в мире все больше подвергается риску и приходит в упадок», - сказал профессор Хьюз.

Глобальные температуры уже поднялись примерно на 1С с доиндустриальных времен. ООН предупредила, что если это повышение достигнет 1,5 ° С, то 90% кораллов в мире будут уничтожены.