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СБУ просит Google и Apple "закрыть" на Украине российские соцсети

Служба безопасности Украины (СБУ) обратилась к Google и Apple с просьбой запретить приложения, подпадающие под санкции на украинской территории, в том числе соцсеть ВКонтакте.

СБУ просит Google и Apple "закрыть" на Украине российские соцсети

По данным Совета национальной безопасности и обороны страны, ВКонтакте используется российскими спецслужбами для сбора данных об украинских гражданах и поэтому представляет угрозу кибербезопасности.

СБУ также попросила Министерство иностранных дел страны связаться с зарубежными партнерами и «напомнить» им о необходимости приведения как Google, так и Apple "в соответствие с требованиями украинского законодательства".

Напомним, что ВКонтакте, принадлежащая московской компании mail.ru, была запрещена украинским правительством в мае 2017 года в рамках пакета санкций против России в отместку «за события 2014 года в Крыму и на Донбассе». В то время это был четвертый по популярности сайт в стране, уступая Google, YouTube и Facebook. Запрет коснулся и других российских сайтов, таких как социальная сеть "Одноклассники" и поисковая система "Яндекс", которые вошли в топ-10 самых популярных сайтов Украины.

ДЛЯ СПРАВКИ

Два технологических гиганта США управляют самыми популярными в мире рынками приложений-Play Store и App Store соответственно. Обе компании часто подвергаются давлению со стороны стран, чтобы удалить цензурированные приложения, и часто подчиняются. В частности, и Apple, и Google регулярно останавливают доступ к приложениям в Китае.

 

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