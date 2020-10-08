Российский космонавт Олег Артемьев во время телемоста с Центральной Америкой заявила, что Марсе, скорее всего, уже есть. Её могли занести марсоходы и автоматические зонды, которые отправляли на Красную планету.
"Все те роверы, автоматические станции и научно-исследовательские аппараты, которые мы отправляем на Марс, всё равно могли доставить на планету земных микробов, как бы мы не следили за чистотой оборудования", — пояснил Артемьев.
Космонавт утверждает, что земные бактерии могли выжить на Марсе даже при существующих там условиях. Экипаж МКС проводил эксперимент "Тест", который показал, что простейшие существа способны выжить даже в открытом космосе.
"Микроорганизмы с Земли, которых мы уже наверняка занесли на Марс, могут начать адаптироваться к условиям четвёртой планеты в рамках естественного эволюционного процесса. Соответственно, если мы обнаружим этих микробов, то отметим, что они уже в некоторой степени приспособились к марсианским условиям", — добавил он.
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