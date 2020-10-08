Олег Артемьев: "На Марсе, скорее всего, уже есть жизнь"

Российский космонавт Олег Артемьев во время телемоста с Центральной Америкой заявила, что Марсе, скорее всего, уже есть. Её могли занести марсоходы и автоматические зонды, которые отправляли на Красную планету.

"Все те роверы, автоматические станции и научно-исследовательские аппараты, которые мы отправляем на Марс, всё равно могли доставить на планету земных микробов, как бы мы не следили за чистотой оборудования", — пояснил Артемьев.

Космонавт утверждает, что земные бактерии могли выжить на Марсе даже при существующих там условиях. Экипаж МКС проводил эксперимент "Тест", который показал, что простейшие существа способны выжить даже в открытом космосе.