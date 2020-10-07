Врач Николай Дубинин напомнил о пользе мёда при осенних ОРВИ

Люди издавна используют мёд для лечения различных заболеваний. Но очень важно понимать, в каких случаях это уникальное природное средство будет действительно полезно, считает санитарный врач Николай Дубинин, слова которого цитирует iReactor.

Известно, что осенью часто наблюдаются вспышки ОРВИ, поэтому в это время года большое значение имеет профилактика респираторных заболеваний. В условиях пандемии COVID-19 это становится ещё более актуальным, поэтому многие прибегают к средствам народной медицины, среди которых важное место занимает мёд.

Мёд обладает антибактериальным действием, содержит большое количество полезных кислот и микроэлементов, которые помогают бороться с патогенными микроорганизмами. Мёд можно использовать на раннем этапе заболевания, но он не заменяет лечение.

Особенно мёд эффективен с тёплым молоком. Эти продукты усиливают полезные свойства друг друга.

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