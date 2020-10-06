В нацпарке "Земля леопарда" найдены останки неизвестных науке животных

Учёные обнаружили в национальном парке "Земля леопарда" останки сеноставок или пищух, которые являются дальними родственниками современных зайцев.

Стоит отметить, что факт археологической находки для нацпарка не редкость. До этого тут были найдены останки гигантской белки-летяги.

Новая находка представляет собой останки животного, похожего на хомяка. Но данный вид относится к роду зайцеобразных.

В процессе отборки глинистого материала из шурфа были найдены зубы зверька. Позднее учёные выяснили, какому животному они принадлежат.

Сеноставки жили в местах с холодным климатом. Возраст находки составляет от 10 до 50 тысяч лет. В результате анализа зубов выяснилось, что эти животные не относятся ни к одному из известных видов пищух.

Таким образом, учёные открыли три новых вида ранее неизвестных науке пищух.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что нацпарк "Земля леопарда" внедряет программу биоразнообразия Приморья.