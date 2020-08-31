Нацпарк "Земля леопарда" внедряет программу биоразнообразия Приморья

Приморский национальный парк "Земля леопарда" приступил к внедрению программы, благодаря которой можно будет анализировать данные о биоразнообразии региона. Сообщается, что с помощью информационно-аналитической системы "ЛЕОС", можно будет прогнозировать будущее флоры и фауны на этой территории.

"Открывать новые виды, следить за редкими животными и растениями смогут все: учёные, волонтёры, туристы, школьники, — сообщили в администрации парка. В основу разрабатываемой компьютерной программы войдет огромный объем данных наблюдений за природой, собранный в нацпарке "Земля леопарда" и заповеднике "Кедровая падь".

У пользователей будет возможность самостоятельно вносить информацию в случае обнаружения редких видов.

Национальный парк "Земля леопарда" находится недалеко от Владивостока. На охраняемой территории обитают 97 взрослых особей дальневосточных леопардов и около 30 амурских тигров. Это единственное место в мире, где популяция хищника, занесённого в Красную книгу, живёт в естественных условиях.