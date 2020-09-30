Генетики обнаружили у левшей более 40 особых генов

Учёные провели масштабное исследование более 1,5 миллионов человек и в результате выяснили, что человек становится левшой или правшой в силу своей генетической предрасположенности. У левшей выявили 41 ген, которых нет у правшей.

Исследователей удивило то, что есть не только люди, которые прекрасно владеют правой или левой рукой, но и те, у кого хорошо развиты обе руки. Данная особенность может оказывать воздействие на строение и работу мозга.

В процессе исследований учёные выявили 41 пару оснований ДНК, которая отвечает за то, будет ли человек левшой, а так же 7 пар для людей одинаково владеющих обеими руками, называемыми амбидекстрами.

Но эти факторы только на 12% определяют то, будет ли человек левшой. Специалисты считают, что существуют и другие факторы, влияющие на выбор ведущей руки.

По словам генетика Дэвида Эванса, результат анализа показывает, что не только факторы генетики влияют на выбор главной руки. Многое зависит и от окружающей среды.

Основная рука человека определяется ещё до рождения ребёнка.