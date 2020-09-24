В Калифорнии изобрели самый маленький холодильник в мире

Американские инженеры разработали охлаждающий прибор довольно миниатюрного размера. Можно сказать, что на сегодняшний день это самый маленький холодильник в мире.

По словам авторов разработки, разработка отличается от привычных нам холодильников. В приборе установлены термоэлектрические элементы, а не газ в качестве охлаждающего реагента.

Из-за разницы температур элементы прибора способны создавать электрические заряды, нагревать или охлаждать пластину холодильника. Специалистам уже была известна данная технология, но ранее она редко использовалась.

Предполагается, что в будущем разработка будет полезна для охлаждения микросхем и процессоров в дата-центрах.

"Размер холодильника составляет всего 1 микрометр в кубе", — сообщили разработчики.

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