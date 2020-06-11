В Южной Корее создали роботизированную копию рогатого жука

Южнокорейские инженеры, вдохновившись рогатым жуком Allomyrina dichotoma, создали летающего робота.

Разработку можно будет использовать для проведения исследований и в военных операциях. Авторы проекта предварительно изучили особенности строения рогатого жука.

Когда инженеры работали над созданием первого варианта модели, они использовали батарею с большим напряжением и коротким периодом полета, продолжительность которого составляла три минуты. При этом второй вариант робота находился в воздухе уже в течение девяти минут. Специалисты использовали низковольтный источник питания.

"Для того, чтобы добиться положительных результатов, была проведена замена сервоприводов на новые модели. Также пришлось полностью изменить форму крыльев роботизированного существа", — сообщили исследователи.

Стоит напомнить, что рогатый жук Allomyrina dichotoma — одно из самых крупных насекомых на планете.

Ранее американские инженеры разработали мягкого робота LEAР, который способен передвигаться по суше и воде так же быстро, как и гепард.