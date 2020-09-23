Искусственный интеллект научили предсказывать мысли человека

Финские учёные разработали методику, благодаря которой компьютер может моделировать зрительное восприятие и отслеживать сигналы человеческого мозга, сообщает ToDay News Ufa.

Иными словами, была предпринята попытка определить мысли человека.

В результате процесса компьютер воспроизводит абсолютно новую информацию, она может быть представлена в виде изображений, которые человек рисует в своём воображении.

В основе данного метода лежит новейший интерфейс мозг-компьютер. Раньше такие интерфейсы могли осуществлять только одностороннюю связь от мозга к компьютеру, например, произносить какие-то буквы или перемещать курсор.

Исследование финских учёных стало первым, в котором компьютерное представление информации, а также сигналы мозга моделировались вместе с использованием методов искусственного интеллекта. Изображения, на которых фокусировались участники исследования, были созданы с помощью взаимодействия между реакциями мозга человека, а также с генеративной нейронной сетью.