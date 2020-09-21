В Китае разработали летающего робота для изучения высокогорных ледников

Китайские инженеры спроектировали летающего робота. Разработка получила название "Полевой жаворонок". Робот создан для исследования высокогорных ледников и озёр в рамках экспедиции по Цинхай-Тибетском нагорью.

Учёным было сложно проводить полевые исследования на самом высоком в мире нагорье из-за недостатка кислорода и суровых условий климата, сообщает издание "Жэньминь жибао он-лайн".

К тому же многие районы являются труднодоступными, что осложняет передвижение экспедиционной группы.

Учёным помог летающий робот. Он способен противостоять ветру со скоростью 13,9-17,1 метров. Аппарат может переносить 5 кг и провести на высоте 6 тыс. метров над уровнем моря около 30 минут.

Задачи, с которыми справился"Полевой жаворонок":

мониторинг температуры поверхности ледника;

трёхмерной топографическая разведка и моделирование;

забор проб воды из озера Нам-Цо;

измерение температуры на вертикальном срезе водоёма на высоте более 4,5 тыс. метров над уровнем моря.

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