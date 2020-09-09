Учёные объяснили, как на Земле могла зародиться жизнь

Учёные из Американского музея естественной истории провели исследование, в ходе которого им удалось выяснить, как на глубине океана появились первые органические молекулы. Полученные данные помогли учёным раскрыть тайну зарождения жизни на Земле и других планетах.

Специалисты создали условия, соответствующие тем, которые были в далёком прошлом, когда могли появиться первые органические молекулы. Данные соединения состоят из простых и замысловатых цепочек атомов углерода, которые соединяются с водородом, азотом и кислородом.

Учёные утверждают, что 4-4,6 млрд лет назад, когда ещё не было живых растительных клеток, а фотосинтез не воспроизводился, одним из способов воссоздания углекислого газа до органической молекулы были подводные щелочные гидротермальные источники.

В процессе исследований учёные доказали, что в первые 600 лет существования Земли в океане была высокая концентрация углекислого газа. При этом из земной коры в океан проникал газообразный водород. Когда два растворённых в воде газа "встретились", появились первые углеводороды.

"Условия контакта углекислого газа и водорода были созданы с помощью специальной установки, представляющей собой микрожидкостные реакторы. С их помощью специалисты исследуют взаимодействие жидкостей и газов в микроскопическом масштабе при комнатной температуре и давлении в 1,5 раза больше нормального атмосферного. В данных условиях удалось объединить CO2 с водородом и получить органическую молекулу HCOOH муравьиной кислоты", — пояснили учёные.

Ранее учёные выяснили, когда на Земле зародилась жизнь.