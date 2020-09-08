Специалисты Центра имени Келдыша (входит в "Роскосмос"), разработали технику, которая позволяет сжигать мусорные отходы плазмотронами.
"Нашим институтом разработаны и используются плазмотроны, которые позволяют получать высокотемпературные газы при температурах свыше 4-5 тысяч градусов Цельсия. Эти технологии можно использовать практически — сжигать твердые коммунальные отходы", — рассказал генеральный директор предприятия Владимир Кошлаков.
Как сообщает ТАСС, систему планируют протестировать в Нижнем Новгороде, в настоящее время ведутся переговоры с властями региона.
Плазмотроны применяются в космической отрасли в процессе моделирования работы ракетных двигателей. Кроме того, с их помощью получают газы высоких температур, что будет способствовать качественному сжиганию твёрдых отходов.
По словам специалистов, данная технология позволит уничтожать высокоопасносные отходы.
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