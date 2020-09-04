Гигантские статуи моаи на острове Пасхи (Рапануи), а также загадочное исчезновение жителей уже давно привлекали внимание учёных.
Ранее исследователи считали, что население острова исчерпало природные ресурсы, после чего между жителями начались войны, что и привело к их гибели. Согласно другой версии, островитян истребили европейцы, которые высадились на остров в XVIII веке.
Истинную причину исчезновения жителей острова Пасхи решили выяснить учёные из Испании, Чили и Норвегии.
Исследователи выделили три социальных кризиса, которые привели к упадку цивилизации.
Первый удар рапануйцы пережили в 1450–1550 годах — во времена ледникового периода. Второй кризис наступил в 1722 и продлился до 1774 года — его причины неизвестны. В XIX веке наступил третий удар — приход европейцев, которые привезли на остров эпидемии. Кроме того, они обращали жителей Рапануи в рабство.
"Демографический спад на острове Пасхи был обусловлен долгосрочными последствиями климатических изменений: у островитян было всё меньше возможностей для производства пищи. Мы обнаружили чёткую корреляцию между богатством природных ресурсов и численностью населения острова", — говорят авторы работы.
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