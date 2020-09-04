Население острова Пасхи исчезло из-за климатических изменений

Гигантские статуи моаи на острове Пасхи (Рапануи), а также загадочное исчезновение жителей уже давно привлекали внимание учёных.

Ранее исследователи считали, что население острова исчерпало природные ресурсы, после чего между жителями начались войны, что и привело к их гибели. Согласно другой версии, островитян истребили европейцы, которые высадились на остров в XVIII веке.

Истинную причину исчезновения жителей острова Пасхи решили выяснить учёные из Испании, Чили и Норвегии.

Причины упадка загадочной цивилизации

Исследователи выделили три социальных кризиса, которые привели к упадку цивилизации.

Первый удар рапануйцы пережили в 1450–1550 годах — во времена ледникового периода. Второй кризис наступил в 1722 и продлился до 1774 года — его причины неизвестны. В XIX веке наступил третий удар — приход европейцев, которые привезли на остров эпидемии. Кроме того, они обращали жителей Рапануи в рабство.