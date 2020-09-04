В древнекитайской гробнице обнаружили анатомический атлас

Американские учёные совместно со своими британскими коллегами расшифровали манускрипт в виде анатомического атласа, который нашли в одной из китайских гробниц в 70-е гг. XX века.

Гробница находится на юге Центрального Китая, недалеко от Чанши. Она датирована 168-м годом до нашей эры. Иными словами, находка представляет собой самый древний в истории анатомический атлас.

В то время, около 2200 лет назад, китайские врачи полагались на философию взаимного дополнения противоположностей "Ян и Инь". В древности у медиков не было чёткого представления о строении тела человека, так как они не делали вскрытий из уважения к предкам.

Но древний атлас доказывает, что в Китае всё же пытались изучать анатомию. Возможно, для этого они использовали трупы казнённых преступников.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Индии обнаружили надпись, сделанную 1200 лет назад.