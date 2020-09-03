В Индии обнаружили надпись, сделанную 1200 лет назад

Молодой археолог Васудева Редди обнаружил на юго-востоке Индии уникальную надпись, сделанную на архаичном языке около 1200 лет назад.

Редди нашёл сланцевую плиту в районе Кадапа. Когда-то она была частью столба, который частично сохранился.

Учёные определили, что надпись была сделана в VIII веке в эпоху правления династии Чола.

Для того чтобы расшифровать текст, потребовалась помощь индийских археологов. Они провели ряд исследований, в результате которых им удалось выяснить, что в древнем тексте говорится о даровании шести мартту (единица измерения) земли Сидьямаю (человеку). Учёные считают, что Сидьямаю был человеком из браминов, служителем храма.

Согласно тексту, хранящие её получат право проводить Ашвамедха-яга — обряд, допуск к которому имели только раджи. Тех, кто уничтожит плиту, будут преследовать страдания.

Археологи собираются провести раскопки и исследования в месте обнаружения плиты. Найденный артефакт будет находиться в музее.