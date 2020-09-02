На Ямале установили фотоловушки на упитанных моржей

В августе 2020 года состоялся первый этап исследований лежбища моржей.

В реализации данное идеи приняли участие специалисты Российского центра освоения Арктики.

В течение 25 дней учёные изучали местность и устанавливали фотоловушки, с помощью которых можно регистрировать динамику скопления моржей на берегу.

Также специалисты отобрали образцы биопсии от кожи моржей. На одного из самцов и ранее умерших животных они установили спутниковую метку.

Как только фотоловушки зафиксируют рост численности животных, учёные снова сюда приедут.

Так, осенью прошлого года здесь обнаружили более тысячи моржей. Болтунов считает, что Ямал привлекает моржей кормовой базой.

"Работали в Печорском море на острове Вайгач, там моржи более "спортивные", а эти просто очень толстые, — сообщил директор НЭЦ "Морские млекопитающие" Андрей Болтунов. — Они так разъелись, что на них даже нет складок, они как надутые пузыри!".

На Вайгаче 4-5 лет назад они тоже были упитанными, а потом стали более худыми.

На основании результатов биопсии учёные смогут определить, есть ли у ямальских моржей родственники в других регионах.

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