Анализ слюны поможет ускорить диагностику сердечного приступа

Учёные провели исследование, в ходе которого им удалось обнаружить, что анализ слюны может ускорить диагностику сердечного приступа. Уникальная методика позволяет установить диагноз за десять минут.

Врачи диагностируют сердечный приступ на основании симптомов, показаний электрокардиограммы, а также анализа крови на тропонин - белка, который попадает в кровь, если повреждается сердечная мышца.

В эксперименте приняли участие 32 человека с повреждением сердечной мышцы и 13 здоровых человек.

Оказалось, что слюна, обработанная специальным составом для выявления тропонина, позволяет диагностировать сердечный приступ, как и анализ крови.

Ранее американские специалисты создали "умный" искусственный сердечный пластырь, состоящий из децеллюляризованной сердечной ткани свиньи. Он поможет предотвратить новые случаи сердечного приступа.