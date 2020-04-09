Создан пластырь для защиты от сердечного приступа

Американские специалисты создали "умный" искусственный сердечный пластырь, состоящий из децеллюляризованной сердечной ткани свиньи. Он поможет предотвратить новые случаи сердечного приступа.

"Пластырь способен активировать нужные клетки, которые помогают залечить травмы от предыдущих сердечных приступов", — пояснили эксперты.

Сердечные пластыри рассматриваются в качестве варианта доставки клеточной терапии к месту инфаркта миокарда.

Новую разработку протестировали на грызунах

Во время проведения опыта специалисты искусственно вызвали у крыс сердечный приступ. Некоторые грызуны были с пластырем, а другие — без. В результате выяснилось, что у крыс с пластырями после приступа сохранилось около половины сердечных функций. Кроме того, риск возникновения нового приступа у них был на 30% ниже, чем у крыс без пластыря.

"Новый пластырь — это первый шаг на пути к готовому решению для лечения сердечных приступов, — заключили специалисты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что кардиологи связали боль в ногах с сердечными приступами.