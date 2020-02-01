Кардиологи связали боль в ногах с сердечными приступами

Исследователи Немецкого фонда сердца обнаружили связь между болью в ногах при ходьбе и сердечными приступами. По мнению медиков, болевые ощущения в ногах могут быть предвестником сердечного приступа.

Одним из самых явных симптомов является боль в мышцах голени при ходьбе, которая быстро спадает, если человек перестает двигаться. Еще одним предупреждением может быть онемение в ногах, когда человек лежит. Это явный симптом атеросклероза нижних конечностей, который приводит к отложению кальция в коронарных артериях.