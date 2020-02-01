Исследователи Немецкого фонда сердца обнаружили связь между болью в ногах при ходьбе и сердечными приступами. По мнению медиков, болевые ощущения в ногах могут быть предвестником сердечного приступа.
Одним из самых явных симптомов является боль в мышцах голени при ходьбе, которая быстро спадает, если человек перестает двигаться. Еще одним предупреждением может быть онемение в ногах, когда человек лежит. Это явный симптом атеросклероза нижних конечностей, который приводит к отложению кальция в коронарных артериях.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.