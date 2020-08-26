Инженеры Гарварда и Sony разработали робота-хирурга

Учёные из Гарвардского университета совместно с инженерами компании Sony разработали хирургического робота mini-RCM. На его создание учёных вдохновило оригами — японское декоративно-прикладное искусство складывания фигурок из бумаги.

Разработка прошла несколько стадий исследований. В результате робот справился с задачей, он смог сымитировать процедуру проникновения иглы в вену.

Mini-RCM ввёл иглу в трубку толщиной в два человеческих волоса на 68% быстрее, чем роботизированный инструмент на ручном управлении.

Благодаря миниатюрным размерам робота просто подготовить к работе. После того, как он провёл операцию, аппарат самостоятельно отползает на нужное расстояние, и врачи продолжают свою работу.

Учёные еще тестируют нового робота. Они уверены, что разработка позволит сократить большое количество хирургических инструментов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что российский робот-хирург обставил американский аналог.